Da Redação

Faxinal: Comidas vencidas da Casa Lar são jogadas em aterro

Neste sábado (16), Dia Mundial da Alimentação, criado com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial, o prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, publicou em seu perfil do Facebook fotos e vídeos de alimentos que estavam vencidos na Casa Lar, e foram recolhidos pela Vigilância Sanitária, sendo descartados no aterro sanitário da cidade.



Gallo também postou mensagem falando da situação, e criticando o presidente da entidade: