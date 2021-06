Faxinal altera decreto e prepara 'passe livre'

Continua após publicidade

Após reuniões nesta segunda-feira (31), entre a prefeitura de Faxinal e representantes de diversos setores, foi decidido flexibilizar o decreto municipal.

Agora o toque de recolher vai até às 21h, como o decreto do Estado, e as igrejas foram liberadas para as celebrações, seguindo a capacidade máxima de 35% da ocupação.

Faxinal ainda prepara um documento que irá se chamar 'passe livre', destinado aos moradores que comprovarem que precisam transitar após o horário permitido, para que não sejam multados.

A secretaria de saúde, juntamente com o comitê de enfretamento a covid-19, avalia que as medias restritivas implantadas no município já estão surtindo efeito, pois nesta segunda, a procura por atendimento médico já diminuiu. "Na segunda, sempre a procura por atendimento é grande por parte de pessoas com suspeita da Covid-19. Já nesta segunda, a saúde não registrou uma grande procura e isso é bom, sinal de que as medidas estão surtindo efeito", revelou a saúde do município.

Na semana passada, Faxinal anunciou um lockdown aos finais de semana para conter o avanço da Covid-19 e regras mais rígidas de segunda a sexta-feira.