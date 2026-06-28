Faturamento do agronegócio chega a R$ 8,4 bilhões na região

O agronegócio de Apucarana e região fechou 2025 com o maior faturamento dos últimos cinco anos. De acordo com a análise preliminar do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), divulgada nesta semana pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), as riquezas geradas no campo somaram R$ 8,4 bilhões. O montante representa um avanço de 13,6% no comparativo com 2024, quando o setor havia movimentado R$ 7,4 bilhões.

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Apucarana consolidou a liderança regional ao faturar R$ 841,2 milhões com uma pauta agropecuária formada por mais de 100 produtos. O valor representa um aumento de 12% em comparação com o ano anterior. O desempenho foi impulsionado pela avicultura de corte, responsável por injetar R$ 334,5 milhões no setor, seguida pela soja, que gerou R$ 164,9 milhões, e pelo café, que somou R$ 90,3 milhões.





Marilândia do Sul é o maior produtor de cenoura do Paraná - Foto: ARQUIVO/TNONLINE Marilândia do Sul é o maior produtor de cenoura do Paraná - Foto: ARQUIVO/TNONLINE

O segundo maior valor obtido com a produção agropecuária pertence a Marilândia do Sul, com R$ 697,9 milhões. Dono de uma matriz diversificada composta por 72 produtos agropecuários, o município teve como pilares de sustentação a soja (R$ 187,6 milhões), a cenoura (R$ 94,4 milhões) e a avicultura de corte (R$ 93,4 milhões).

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Produção de ovo - Granja feliz Dirceu Pontalti Cortez Arapongas-Pr Gilson Abreu/AEN - Foto: ARQUIVO/TNONLINE Produção de ovo - Granja feliz Dirceu Pontalti Cortez Arapongas-Pr Gilson Abreu/AEN - Foto: ARQUIVO/TNONLINE

Em Arapongas, a liderança do campo ficou com a produção de ovos de galinha para consumo (R$ 177,7 milhões). A pauta agropecuária do município foi completada pela soja (R$ 158,1 milhões) e pelo frango de corte (R$ 116,2 milhões), somando, no total, R$ 658,7 milhões, um aumento de 13% em comparação com o VBP anterior.

O balanço da Seab aponta que o VBP cresceu na grande maioria dos municípios. As únicas exceções foram Mauá da Serra e Ivaiporã, que registraram quedas de 4% e 38% em seus faturamentos, respectivamente.

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Fatores

Para o técnico do Departamento de Economia Rural (Deral) da Seab de Apucarana, Adriano Nunomura, o desempenho reflete o clima favorável registrado no ano passado e as cotações de mercado. Livre das quebras por estiagem e geadas como ocorrido em 2024, a safra de grãos cresceu, com altas de 17% na produção de soja e de 11% no trigo. No balanço de preços, os impulsos vieram do café, que registrou alta de 76%, da arroba do boi, com 25%, e da vaca, com 28%.

"Esse 'recorde' do VBP até o momento é devido a vários fatores, mas principalmente às condições climáticas que foram favoráveis em 2025, principalmente para as culturas de grãos, que são o forte de produção da região. Além disso, tivemos a valorização dos preços do boi e da vaca, e o aumento da produção e a valorização do café", analisa Nunomura.