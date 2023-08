Farmácia é arrombada e furtada durante a madrugada em Arapuã

Na madrugada deste sábado (19), por volta das 4h20, a Polícia Militar (PM) foi acionada em atendimento a uma ocorrência de arrombamento e furto de uma farmácia na Av. Presidente Café Filho, em Arapuã.

continua após publicidade

Chegando ao local a equipe constatou as portas arrombadas e alguns populares. Em conversa com a solicitante, ela disse que populares relataram que viram um indivíduo se aproximando do local com um objeto grande nas mãos, possivelmente um pé de cabra utilizado para estourar a tranca.

- LEIA MAIS: Homem em surto psicótico sobe em árvore e mobiliza Samu e PM

continua após publicidade

O suspeito estava com uma mochila nas costas, e tinha estatura alta, trajava blusa com capuz de cor escura.

Logo após chegou ao local à dona da farmácia, os policiais entraram na farmácia e foi realizado levantamento pela proprietária.

Foi constatado o furto de um notebook DELL preto junto com o carregador e uma quantia de aproximadamente R$ 300 reais em dinheiro trocado.

Foi realizado patrulhamento na área central e rural em busca do possível autor, porém sem êxito.

Siga o TNOnline no Google News