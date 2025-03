Farmácia da 16ª Regional de Saúde passa a funcionar em tempo integral

continua após publicidade

O chefe da 16ª Regional de Saúde (RS), Lucas Leugi, anunciou nesta segunda-feira (24), que a “Assistência Farmacêutica” passa atender os pacientes de Apucarana de forma ininterrupta, das 8 às 16 horas, sem paralisação para almoço, a partir do dia 10 de março.

-LEIA MAIS: Apucarana abre processo seletivo para diretores de escolas e CMEIs

continua após publicidade

“O sistema de agendamento continuará funcionando normalmente. E, com essa mudança, buscamos otimizar o atendimento, permitindo que as pessoas que trabalham possam utilizar o horário do almoço para a retirada de seus medicamentos”, explica Leugi.

A farmacêutica Patrícia Ferman, responsável pela Assistência Farmacêutica (AF), no âmbito da 16ª Regional de Saúde, explica que, com o novo horário, será readequada a escala dos servidores para atender os cidadãos.

No âmbito do SUS, em nível ambulatorial, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos (Rename). A farmácia da Regional de Saúde têm a finalidade de entregar medicamentos aos usuários do SUS de Apucarana para tratamento de doenças e agravos menos prevalentes e com alto impacto financeiro.

continua após publicidade

A assistência farmacêutica engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, o planejamento, a formulação, a implementação e a gestão da política de assistência farmacêutica são competências da Coordenação de Assistência Farmacêutica (COAF). O planejamento, a execução e o acompanhamento das atividades relacionadas a programação, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos são competências do Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR).

Siga o TNOnline no Google News