Farmacêutico fica ferido após capotamento na PR-082, no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os ferimentos da vítima não são considerados graves

Um homem ficou ferido após um capotamento ter sido registrado no início da noite desta quinta-feira (27), na rodovia PR-082, entre os municípios de Lunardelli e São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. Os ferimentos da vítima não são considerados graves.

continua após publicidade .

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o acidente foi registrado por volta das 18h05, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.

- LEIA MAIS: Motorista de 38 anos morre após bater contra árvore em Apucarana

continua após publicidade .

A vítima, que trabalha como farmacêutico na cidade de São João do Ivaí, teria perdido o controle da direção, saído da pista e então capotado o veículo. O carro, um Fiat Uno ficou bastante danificado com o capotamento. As causas do acidente serão investigadas.

O Blog do Berimbau publicou, em seu perfil do Instagram, um registro feito no local do acidente, logo após o capotamento. Assista:





Siga o TNOnline no Google News