Farmacêutica de Godoy Moreira, Viviane Gomes Ferreira falece aos 37 anos

Profissional era conhecida pelo atendimento à população e trabalhava em uma farmácia da cidade

A morte da farmacêutica Viviane Gomes Ferreira, de 37 anos, deixou moradores de Godoy Moreira consternados nesta terça-feira (28). A família confirmou o falecimento. Reconhecida pelo trabalho na área da saúde, ela era uma figura bastante conhecida no município.

Viviane atuava em uma farmácia da cidade, onde construiu uma relação de confiança com clientes e colegas de trabalho. O atendimento próximo e a dedicação à profissão fizeram dela uma pessoa querida por quem convivia diariamente com seu trabalho.

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Segundo informações, na semana passada Viviane repentinamente passou por mal, ela recebeu atendimento médico, e necessitou passar por uma cirurgia. Permaneceu internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar do tratamento, faleceu nesta terça-feira.

Além da atuação profissional, Viviane integrava uma família bastante conhecida em Godoy Moreira. Ela era filha de Dona Cida e irmã do Elton Gomes, conhecido como “Buiu” e do “Pança do Mercado”.

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A família informou que o velório acontecerá no Centro de Eventos do município. Até a publicação desta reportagem, o horário de chegada do corpo ainda não havia sido divulgado.

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