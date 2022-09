Fanfarra de São Pedro do Ivaí emociona população em Desfile Cívico

Da Redação

A Avenida Dr. Cícero de Moraes foi, por mais uma vez, a “passarela” do tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. A população de São Pedro do Ivaí ficou emocionado com o ato cívico, visto que não houve desfile nos últimos dois anos, em decorrência da pandemia do coronavírus.

O desfile foi conduzido pela Fanfarra Municipal Professor Edival Secco e pelas bailarinas da comissão de frente. Os pelotões foram formados pelos CMEI’s, escolas municipais, colégios estaduais, APAE, servidores públicos, motociclistas, cavalheiros, dentre outros.

Os pelotões saíram de frente da secretaria municipal de Educação e seguiu marchando até a frente da Praça Padre José Rossi, onde foi montado um palco para o cerimonial oficial, que contou com a presença de autoridades.

Os hinos Nacional, da Independência e de São Pedro do Ivaí foram executados. O presidente da Câmara, Carlos Eduardo do Prado Martins, discursou logo em seguida, falando sobre a importância da data. “Que nosso país seja cada vez mais, um país justo e fraterno, onde todos possam viver com dignidade. E que diante às adversidades, prevaleçam sempre o diálogo e o respeito. Que a política esteja sempre à serviço dos interesses coletivos e da comunidade e não pessoais”, disse.

A prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, fez seu discurso na sequência, agradecendo inicialmente todos da secretaria de educação e os diretores e funcionários das escolas, pela organização do desfile, não deixando de agradecer todos que desfilaram.

“Quando falamos da independência do Brasil, falamos da independência do nosso município também, onde devemos ter união, ter verdade, liberdade e manifestar nosso amor com atitudes pelo bem da comunidade como um todo. Hoje estou prefeita, mas acima de tudo, sou uma cidadã são-pedrense, que ama essa terra e que se um dia decidi deixar a minha família e meus interesses pessoais para cuidar do que é de todos nós, porque acredito em uma política verdadeira, honesta e que resultam em benefícios para toda a população. Que possamos refletir sobre esta data e acreditar em nosso potencial”, enfatizou a prefeita.

Regina ainda destacou a Fanfarra Municipal, com seus 90 integrantes. “Ainda na madrugada eles tomaram café e fizeram a alvorada, acordando a nossa população, convidando para celebração da independência. Acordei com a batida das caixas e tambores e me emocionei, com o coração cheio de alegria como de todos que tem orgulho deste país e de ser brasileiro. Parabéns ao maestro e todos os integrantes por abrilhantarem nosso desfile”, concluiu.

Presenças

Também estiveram presentes para prestigiar o desfile os vereador Alexandre Bolognini Vieira, Marcos do Marisa, Marcos Mascate, Wilson Tavares, Rildo Bernardes de Camargo e Zé da Horta; secretários e chefes de departamentos municipais, sargento Roberto Silva e diretores de CMEI’s, escolas municipais, colégios estaduais e APAE.

