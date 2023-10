Famílias deixam as casas após Rio Ivaí subir na região; veja fotos

Cerca de 30 famílias de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná, foram atingidas e precisaram deixar suas residências nesta segunda-feira (30) por conta das fortes chuvas registradas dos últimos dias. Segundo o prefeito Pedro Taborda, os moradores que tiveram as casas alagadas ou ilhadas foram levados à escolas da cidade.

O Rio Ivaí subiu aproximadamente 15 metros acima do nível normal nas regiões do Assentamento Egídio Brunetto, onde 20 famílias foram atingidas, e do Porto Espanhol, distrito em que cerca de 10 famílias tiveram que deixar suas casas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil deram apoio à prefeitura, que vem dando suporte aos moradores.

"Estamos com um caminhão com as mudanças e levando para um lugar mais seguro. Agora parou de chover e estamos aguardando. Estradas, pontes e bueiros estão todos danificados. Mas por enquanto, está tudo controlado", disse o prefeito.

Conforme explica Taborda, algumas casas não chegaram a ficar alagadas, entretanto, foram cercadas pelo rio. "No Assentamento não chegou nas residências, mas ficaram cercadas. Os bombeiros retiraram as famílias, porém, algumas pessoas não quiseram sair", disse.

A cidade de pouco menos de 4 mil habitantes começou a ter problemas com alagamentos na noite de domingo (29). Em nota nas redes sociais, a Prefeitura informou que, com ajuda da Defesa Civil, está fornecendo ajuda aos moradores, incluindo abrigo, alimentos e recursos essenciais.

