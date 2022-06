Famílias de Mauá da Serra são beneficiadas com vale gás

Da Redação

Quarenta e quatro famílias de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, foram beneficiadas com vale-gás, através da Central Única das Favelas (CUFA). A entrega aconteceu nesta terça-feira (21). Em média, um botijão de 13 kg custa R$135 em comércios da cidade.

Recentemente, a Cufa já distribuiu cerca de quatro mil cestas básicas e cartão alimentação para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O trabalho foi coordenado pelo presidente estadual da Central Única das Favelas, José Campos Jardim, e pelo coordenador no Vale do Ivaí, Marcão da Cufa.

Presidente do Incra faz entrega de documentos para assentados no Vale

Famílias do assentamento Novo Mundo, em Mauá da Serra, receberam no último dia 10, os títulos de propriedade da terra. São 44 documentos, 42 definitivos e dois provisórios, entregues na sede do assentamento.

O assentamento Novo Mundo foi criado em 8 de outubro de 1999 com 64 unidades familiares instaladas em uma área total de 321,27 hectares. De acordo com informações do Censo Agropecuário (2017), o município tem como atividade agrícola principal o cultivo de lavouras temporárias (fruticultura, feijão, soja, milho, tomate e trigo), a criação de animais (pecuária e aves) e apicultura.

O título definitivo, entregue pelo governo federal ao casal de agricultores Roberto Bento de Siqueira, 46 anos e Sidineia de Jesus Rocha Siqueira, de 45, chegou em boa hora. No lote, explorado pelo casal, com a ajuda dos filhos Igor e Hiago, a fruticultura é a atividade principal, com destaque para a produção de caqui e pêssego. A família tem um caminhão próprio que leva a produção para comercialização no Ceasa de Londrina, a 79 quilômetros de Mauá da Serra.