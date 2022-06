Famílias de assentados recebem títulos de propriedade em Jardim Alegre

Da Redação

Moradores do assentamento Oito de Abril em Jardim Alegre, agora já podem se intitular proprietários rurais. Na tarde de sexta-feira (17), foram entregues 418 Títulos de Domínio (título definitivo) a famílias de agricultores do local. Foi a primeira emissão desse tipo de documento na área, que foi ocupada em maio de 1997 e que soma 13,8 mil hectares. O evento aconteceu na quadra poliesportiva do Colégio Estadual do Campo José Martí.

De acordo com o superintendente do Incra/PR, Robson Luís Bastos, os documentos titulatórios asseguram a transferência do imóvel rural ao assentado e garante o acesso à terra, aos créditos agrícolas e a outros programas do Governo Federal de apoio à agricultura familiar.

“Esses documentos entregues hoje dão a segurança jurídica para que o agricultor assentado tenha condições para manter a produção no lote, contribuindo, assim, para o desenvolvimento rural sustentável no estado”.

Para o prefeito José Roberto Furlan, foi um dia de bênçãos para os assentados. “Uma conquista que será sempre lembrada. Uma luta de conquista de vários anos que teve início embaixo de lonas na rodovia e hoje eles passam a ser o dono de suas terras. Não podemos deixar de agradecer o nosso presidente atual, e todos aqueles que ajudaram a vencer essa batalha”, destacou Furlan.

O ex-governador Orlando Pessuti, que também participou da solenidade lembrou que na época como secretário de agricultura presidiu a audiência pública do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (CEDRAF) que declarou a área do assentamento de utilidade pública para fins de reforma agrária.

“É uma história muito bonita e é momento de nós cumprimentarmos o pessoal do assentamento. Porque ao longo desse tempo, conseguiram com a sua organização, a sua forma de agir, fazer com que muitas coisas acontecessem”, parabenizou Pessuti.

O evento contou ainda com as presenças dos deputado federais Sergio Souza e Ênio Verri, do deputado estadual Professor Lemos, do vice-prefeito Moisés Lnortovz, da presidente do legislativo Sônia Campos, dos vereadores: Pinguinha, Pio, Parabólica e Priscila Bogo, dentre outras autoridades.

Cereja no bolo

Para Valdemar Batista, conhecido como Nego, integrante da coordenação do assentamento, o título de domínio é a cereja no bolo. “É a realização da nossa conquista. Da luta que tivemos aqui desde 1997. Muito enfrentamento, muita resistência e de lá para cá, muitas conquistas”.

Ainda segundo Nego, tudo que foi projetado no acampamento foi realizado. Dentre elas, o agricultor relata a construção do Colégio Estadual do Campo José Martí, a Escola Municipal José Clarimundo Filho, a Unidade Básica de Saúde, a cooperativa, que hoje tem aproximadamente 400 associados. “Mas não vamos parar por aqui. Se o nosso povo se manter organizado e com essa disposição de luta, vamos lutar por um asfalto aqui no assentamento, um hospital e temos o sonho de transformar em distrito “.

O assentamento tem uma agricultura diversificada, tendo como principal atividade a produção leiteira, que é comercializada pela cooperativa do assentamento. “Também temos muita produção de soja, milho e trigo. E também uma produção muito grande de hortifrútis, que é comercializada pela cooperativa via os programas de governo. Enfim, a produção é muito grande e diversificada aqui no assentamento”. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

