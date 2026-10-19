Famílias da Vila Santo Antônio são transferidas para novas casas

A Prefeitura de Jandaia do Sul auxiliou, neste final de semana, a mudança das famílias da Vila Santo Antônio, em Jandaia do Sul. Os moradores estão sendo transferidos para as novas casas construídas por meio do Programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Vida Nova.

A entrega simbólica das 75 moradias foi realizada na quinta-feira (15), em uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul, o Governo do Estado, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e com o apoio da Câmara de Vereadores. As famílias viviam em condições habitacionais inadequadas em uma área próxima ao Country Clube, localizada em uma região de preservação ambiental.

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O processo de transferência representa uma nova etapa do projeto habitacional, iniciado em 2017, que busca garantir moradia adequada, segurança e melhores condições de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social.

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Após a saída das famílias, a área da Vila Santo Antônio deverá passar por um processo de recuperação ambiental. A proposta prevê a implantação de um Parque Ambiental, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul e a Sanepar.

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O projeto tem como objetivo recuperar o espaço e criar uma nova área de preservação ambiental e lazer para a população. A transferência das famílias representa um avanço nas ações habitacionais do município e abre caminho para a recuperação de uma área importante para o meio ambiente.

Ao todo, o Programa Casa Fácil Paraná – Vida Nova beneficiou 75 famílias em Jandaia do Sul, incluindo moradores da Vila Santo Antônio e de outras localidades do município.





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