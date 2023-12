Famílias atingidas por temporal recebem móveis e eletrodomésticos

Os clubes do Rotary de Ivaiporã e Jardim Alegre, através do Projeto Subsídio Global de Emergência, que é gerido pela Fundação Rotária, organização filantrópica do Rotary International, entregaram nesta sexta-feira (22) móveis, eletrodomésticos e utensílios a 45 famílias carentes atingidas por granizo que atingiu as duas cidades em outubro. No total, foram disponibilizados recursos no valor de R$ 106.579,00.

O governador do Distrito 4710, Arthur Harbs, explicou que os recursos para a aquisição dos produtos foram obtidos através de pedido do distrito para a Fundação Rotária, que informou a situação ocorrida em 7 de outubro, quando as duas cidades foram atingidas por temporal e chuva de granizo. Várias pessoas tiveram as telhas das casas perfuradas, provocando grandes perdas aos moradores.

O projeto envolveu a participação dos clubes do Rotary Ivaiporã, Ivaiporã Integração, Jardim Alegre, Associação de Senhoras de Rotarianos, além das secretarias de assistência social e o CRAS das duas cidades.

As famílias beneficiadas são inscritas no CadÚnico. “Estamos muito felizes em poder ajudar essas famílias que foram tão afetadas pela chuva de granizo”, afirmou Harbs. “O Rotary tem um compromisso com a comunidade e sempre busca maneiras de ajudar aqueles que mais precisam”, destacou o governador.

Entrega dos produtos

Em Ivaiporã, a entrega dos produtos ocorreu no Centro da Melhor Idade, pela manhã, e beneficiou 17 famílias. Foram entregues 69 produtos. À tarde, o evento aconteceu no Centro de Eventos de Jardim Alegre, sendo beneficiadas 28 famílias. Foram entregues 98 produtos.

O secretário de indústria e comércio de Ivaiporã, Alex Fonseca, que representou o prefeito Luz Carlos Gil, parabenizou a iniciativa do Rotary Club. “A sensibilidade diante da situação é digna de reconhecimento e fortalece o espírito colaborativo em prol da nossa comunidade”, afirmou.

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, também elogiou a ação humanitária. “Há apenas dois anos em Jardim Alegre, o Rotary tem feito a diferença. Um exemplo valioso para todos nós, reforçando o compromisso com o bem-estar da população que mais necessita. Parabéns aos Rotary de Ivaiporã, de Jardim Alegre, e ao distrito 4710, na pessoa do governador Arthur que faz uma excelente gestão”, disse.

Para a presidente do clube de Jardim Alegre, Marcia Lobo Farias, tudo isso é resultado do trabalho de todos os rotarianos. “Aqui, vemos claramente o impacto positivo de um esforço coletivo e dedicado por cada um dos rotarianos. Estão todos de parabéns e obrigado pela dedicação”, afirmou.

O secretário de assistência social de Jardim Alegre, Jaime Menezes, também destacou o trabalho positivo pelos clubes da cidade e região. “Isso nos deixa felizes, pois mostra que, juntos, estamos cumprindo nosso compromisso de servir quem mais precisa”, disse.

Famílias

Uma das famílias beneficiadas em Ivaiporã foi a de Maria da Penha Cruz, que recebeu um armário, uma cama, um guarda-roupa, uma geladeira e um fogão. “Agradeço a Deus em primeiro lugar, porque foi ele que guiou os rotarianos para nos ajudar. Esses produtos vão ajudar muito a gente a refazer nossa vida”, disse.

Em Jardim Alegre, outra beneficiada com o projeto foi Sueli de Souza Santos, que teve o telhado totalmente destruído com o granizo no distrito de Barra Preta. “Só tenho a agradecer os rotarianos. Foi um presente de Natal, se não fosse eles nós não iríamos ter, porque nós não tínhamos como comprar essas coisas”. A família de Sueli recebeu um guarda-roupa, uma cama, um armário, uma pia e uma televisão.

Os produtos serão entregues e montados pela Valdar Movéis, empresa que realizou a comercialização dos produtos.