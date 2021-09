Da Redação

Pelo menos 1. 300 famílias foram afetadas pelo temporal que atingiu Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Esse é o número de pessoas cadastradas para receber lonas e telhas. Nesta quinta-feira (9), a Defesa Civil do município entrega doações aos moradores.

A cabeleireira Ângela Maria Maximiano, com lágrimas nos olhos, contou que perdeu praticamente tudo. "Meu salão destruiu, a loja ao lado ficou destruída. Aconteceu na cidade toda, força da natureza não tem como reclamar, mas foi um susto muito grande. Vim em busca de lona, preciso cobrir meu salão", disse.

O tenente coronel Azevedo dos Bombeiros, informou que o trabalho de entrega de lonas e telha deve levar mais três dias.

Já foram distribuídos 15 mil metros de lona. "A tendência de trabalho é de três a quatro dias para o alcance total da comunidade, estamos inicialmente entregando lonas e vamos fazer a entrega de telhas que estão chegando no município. Foram cadastradas 1.300 famílias, dessas, a grande maioria precisa de telhas, acreditamos que serão entregues de 25 a 30 mil telhas", destaca. Assista:

Famílias afetadas pelo temporal em Jandaia recebem ajuda - Vídeo por: Reprodução

De acordo com o prefeito Lauro Junior, a chuva de granizo foi rápida, mas o suficiente para causar grandes estragos. Um levantamento da prefeitura apontou que pelo menos 20 granjas também foram afetadas.



"Após a chuva de pedra, que veio muito forte, acionamos a defesa civil do estado do paraná, toda a estrutura veio para Jandaia do Sul para atender as pessoas, tivemos que suspender os atendimentos da saúde, do centro de tratamento Covid, suspender aulas, centralizamos tudo em nosso Pronto Atendimento Médico, que também foi atingido mas centralizamos lá, escolas comprometidas, o telhado da prefeitura ficou danificado. O departamento de agricultura fez um levantamento prévio, o plantio 80% comprometido", detalha.

A repórter Aline Andrade conversou ao vivo com o prefeito. Veja a transmissão:

Serviço:

1) Entrega de lonas estão sendo realizadas no prédio da Defesa Civil (Bombeiros).

2) Doações de roupas, alimentos, lonas e colchões devem ser levadas no Ginásio de Esportes ou prédio da Defesa Civil (Bombeiros).

3) Equipes da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e Defesa Civil estarão visitando os bairros para entregas de telhas (Eternite) e outros materiais mediante avaliação da situação de cada local.

4) A equipe da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está organizando a distribuição das doações.

5) Famílias que não conseguirem vir no prédio da Defesa Civil, liguem para (43) 3432-8458.

6) Dúvidas ou mais informações - Vá até o Prédio da Defesa Civil, no Rua dos Patriotas no centro de Jandaia do Sul ou ligue para (43) 3432-8458.