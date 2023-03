Familiares e amigos organizam manifestação em Jandaia do Sul

Da Redação

Começou a circular na tarde deste sábado (11) em grupos de WhatsApp, a convocação para um protesto pacifico na Praça do Café, em Jandaia do Sul, às 19 horas desta segunda-feira (13).

O protesto é para pedir esclarecimentos, além de prestar solidariedade as vítimas e famílias do trágico acidente que envolveu o coletivo escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem na última quinta-feira (9) no município.

No convite que circula nas redes sociais consta a frase: “Um dia o filho de alguém saiu para escola, e nunca mais voltou para casa. ”

A convocação também pede para os manifestantes usem roupas pretas e levem balões brancos.

A realização da manifestação foi confirmada por parentes das vítimas.

ACIDENTE

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae.

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (9). Ele relatou que o mato alto atrapalhou sua visão e não escutou a buzina do trem. Contudo, em nota, a concessionária Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023.

