Familiares de paciente ameaçam enfermeiro em hospital no Vale do Ivaí

A confusão foi na noite de terça-feira no Hospital Municipal de São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de terça-feira (18.07) um enfermeiro do Hospital Municipal de São João do Ivaí foi ameaçado por familiares de uma paciente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e os envolvidos encaminhados a Delegacia de Polícia.

continua após publicidade

De acordo com o boletim da PM, por volta das 19h15 a guarnição foi chamada para o hospital municipal onde acontecia uma situação de desacato.

- LEIA MAIS: Irmãos brigam por causa da fatura de energia elétrica, PM é acionada

continua após publicidade

No local o enfermeiro relatou que ao comunicar um dos acompanhantes que deveriam sair da sala de atendimento do hospital, onde estava sendo atendida a mãe, os familiares passaram a desobedecer.

Mesmo após serem informados que não se tratava de horário de visitas, também que a paciente não estava internada, um rapaz da família de alta estatura, com jaqueta de azul e branca desferiu um empurrão contra o solicitante, e outros familiares passaram a ameaçá-lo e xingá-lo de forma ininterrupta até a chegada da equipe policial.

Diante dos fatos as partes foram conduzidas para destacamento para lavratura do B.O.U e posteriormente entregues na Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.

Siga o TNOnline no Google News