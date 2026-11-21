Um vigilante de 47 anos foi alvo de ameaças e o Pronto Atendimento Municipal de Califórnia teve uma vidraça quebrada na madrugada deste sábado (21), após familiares de uma gestante causarem um tumulto no local. A confusão foi tamanha que a grávida acabou sendo levada embora pela própria família antes mesmo de receber o atendimento médico necessário para o seu quadro de saúde.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o caso começou por volta da meia-noite e meia. A mulher grávida estava na festa do município quando começou a sentir dores abdominais. Ela recebeu um primeiro socorro da equipe de saúde do evento e foi encaminhada ao hospital. No entanto, enquanto a paciente passava pelo processo de triagem, parentes chegaram ao local falando em tom de voz elevado e causando desordem. O vigilante abordou o grupo e pediu que fizessem silêncio, em respeito ao ambiente hospitalar, momento em que a confusão teve início.

A orientação do segurança irritou profundamente os familiares, que passaram a ameaçá-lo. Durante o desentendimento, um homem chegou a pegar uma cadeira com a intenção de arremessá-la contra o trabalhador. Ao avisar que chamaria a polícia, o vigilante foi intimidado pela mãe da gestante, que mandou ele "marcar bem o rosto" dela, e por um outro homem não identificado, que afirmou que o funcionário não seria "protegido pela polícia 24 horas". Em seguida, o grupo retirou a paciente do hospital e, na saída, um dos envolvidos deu um chute que estilhaçou a vidraça frontal da unidade.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao endereço, o grupo já havia fugido. O segurança esclareceu que não chegou a ser agredido fisicamente, mas manifestou interesse em registrar o boletim pelas ameaças e pelo dano ao patrimônio. O funcionário também informou aos policiais que o estabelecimento possui câmeras de segurança e que as imagens serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, que ficará encarregada de investigar o caso e identificar criminalmente os autores do tumulto.