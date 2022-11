Família procura homem que há 11 dias saiu de casa e desapareceu

Da Redação

Edenilson Roberto de Oliveira, de 66 anos

Os familiares de Edenilson Roberto de Oliveira, de 66 anos, estão desesperados sem saber o paradeiro do homem que há 11 dias desapareceu logo após sair de sua residência no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã.

Familiares registraram boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM) no dia 4 e fazem campanha nas redes sociais, mas até agora nenhuma pista do paradeiro de Edenilson.

De acordo com o irmão dele, o ex-vereador Luiz Carlos de Oliveira, o Luizão da Ivaiwagem, Edenilson é pedreiro e saiu de casa na Rua Visconde do Rio Branco por volta das 8 horas do dia 3 de novembro, estava usando tênis e roupa escura com uma mochila nas costas e não foi mais visto.



“Tem família, neto, e bisnetos e estão todos desesperados. É uma pessoa caseira, e nunca tinha ficado longe de casa. Não temos noção onde possa estar”, relatou

Informações sobre o paradeiro de Edenilson poderão ser repassadas para a Polícia Civil, através do (43) 3472-1187, Polícia Militar (190). Quem preferir pode mandar enviar mensagem para o WhatsApp pelo 43 9 9902-1805 ou através da página do Facebook do filho Roberlei Oliveira.