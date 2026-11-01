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PREJUÍZOS

Família perde carro em incêndio em Cruzmaltina; saiba mais

Automóvel pegou fogo no sábado (31), um dia após atolar na estrada de acesso à residência da família

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Família perde carro em incêndio em Cruzmaltina; saiba mais
Autor Foto: Reprodução

Um incêndio destruiu o carro de uma família que vive em um sítio no distrito de São Domingos, em Cruzmaltina, no sábado (31). Com uma filha pequena e dificuldades para comprar outro veículo, o casal Mariana Fidelis e João Paulo Pereira conta com uma mobilização de amigos e familiares para receber doações.

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Segundo Mariana, os problemas começaram na sexta-feira (30), quando o automóvel atolou e caiu em uma valeta durante a tentativa de subir a estrada de acesso à residência. O trecho estava prejudicado pelas chuvas.

O carro foi retirado no sábado, com a ajuda de outras pessoas. Mais tarde, durante o deslocamento para a cidade, o veículo começou a pegar fogo e foi completamente destruído. A causa do incêndio não foi informada.

Mariana relatou que o marido trabalha como diarista e que a compra do automóvel exigiu muito esforço. Como a família mora longe da área urbana, o carro era necessário para os deslocamentos.

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Diante do prejuízo, amigos e familiares passaram a pedir contribuições de qualquer valor. As doações podem ser feitas pela chave Pix 43999156402. O mesmo número está disponível para quem quiser oferecer outras formas de apoio.

Com informações do Blog do Berimbau

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