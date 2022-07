Família pede ajuda para tratamento de criança de 5 anos; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma família do município de Mauá da Serra, na região do Vale do Ivaí, está realizando uma campanha para conseguir realizar um tratamento com células tronco para a pequena Sophia Vitória, que tem apenas 05 anos de idade. Ela nasceu com sérios problemas na formação da coluna e precisa de muitos cuidados especiais.

continua após publicidade .

A mãe de Sophia, Rosana Aparecida Rodrigues, contou que a filha nasceu com mielomeningocele e desenvolveu uma série de outros problemas de saúde. Para dar mais qualidade de vida para a filha, a família tenta um tratamento no Paraguai, que custa em média US$15 mil, o equivalente a aproximadamente R$72 mil.

Para isso, a família realiza uma rifa para arrecadar fundos e, assim, iniciar o tratamento que traz a esperança de melhora para a criança.

continua após publicidade .

Rosana conversou com a reportagem do TNOnline e contou mais sobre a história da filha. Para saber mais e ajudar essa família, assista a entrevista:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News