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Família paulista voltava de Faxinal quando sofreu acidente na BR-369 que matou mãe e duas filhas

Além das três vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 12:40:44 Editado em 13.07.2026, 12:40:39
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Família paulista voltava de Faxinal quando sofreu acidente na BR-369 que matou mãe e duas filhas
Autor Foto: Divulgação PRF

Uma viagem iniciada em Faxinal, no Vale do Ivaí, terminou em tragédia na tarde de domingo (12), na BR-369, em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. Uma mulher de 35 anos e as duas filhas, de apenas 4 e 5 anos, morreram após o carro em que viajavam sair da pista e colidir violentamente contra uma árvore. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família seguia com destino a Sorocaba, no interior de São Paulo.

- LEIA MAIS: Criança de 6 anos morre e quatro ficam feridos em acidente com três carros na BR-369

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A família viajava em um Chevrolet Onix e retornava para o estado paulista após uma passagem por Faxinal. Como o município paranaense, é um conhecido destino de ecoturismo e de cachoeiras, não há confirmação oficial sobre se o grupo estava na região a passeio ou se visitava parentes antes de iniciar a viagem de volta.

De acordo com as informações preliminares da PRF, o acidente ocorreu quando o veículo trafegava por um trecho de curva da rodovia. Por razões que ainda serão apuradas, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o automóvel deixasse a pista e atingisse uma árvore às margens da BR-369.

A violência da colisão destruiu a parte frontal do veículo. A mulher e as duas crianças sofreram ferimentos incompatíveis com a vida e morreram ainda no local. As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas oficialmente até a publicação desta reportagem.

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Além das três vítimas mortas, outras duas pessoas que ocupavam o veículo sobreviveram ao acidente. Elas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas para a Santa Casa de Cornélio Procópio. O estado de saúde dos sobreviventes não foi informado.

A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela administração do trecho da BR-369. Durante o atendimento, a rodovia precisou ser sinalizada para garantir a segurança dos socorristas e dos demais motoristas.

A Polícia Científica realizou a perícia no local para levantar elementos que possam esclarecer a dinâmica do acidente. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

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As circunstâncias da saída de pista serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. O laudo pericial deverá apontar as causas que levaram o motorista a perder o controle do veículo.

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acidente de transito BR 369 Cornélio Procópio Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária tragédia familiar
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