Família oferece recompensa a quem encontrar cachorra desaparecida

Mel desapareceu no início da tarde desta segunda-feira (12) em Cambira

Uma família que mora em Cambira, norte do Paraná, oferece recompensa a quem localizar uma cachorrinha que desapareceu no início tarde desta segunda-feira (12). Mel fugiu do quintal de casa por volta do meio-dia, na Rua das Orquídeas, próximo a igreja Santa Rita.

Segundo a tutora, Mel é uma cachorra vira-lata que tem as características dos cachorros da raça dachshund, conhecidos como 'salsicha'. Ela também tem o rabo quebrado o que pode ajudar a identificá-la facilmente.

Quem localizar a Mel ou puder passar informações sobre o seu paradeiro, entre em contato pelo telefone (43) 9963-0625. A família oferece recompensa a quem encontrar o animal de estimação.

