Família morta em acidente na PR-466 será sepultada nesta sexta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Família morreu após acidente em Manoel Ribas

A família que morreu em um acidente na tarde de quarta-feira (16), no cruzamento da PR-466 com a PR 487, em Manoel Ribas, norte do Paraná, vai ser sepultada nesta sexta-feira (18), no Cemitério Parque Municipal, em Telêmaco Borba, às 9 horas, de acordo com a familiares.

continua após publicidade .

As vítimas foram identificadas como Luiz Carlos de Lima Junior e Selma Kuhm de Lima, empresários de uma pizzaria, e os filhos do casal, Nickolas Henrique Santos, de 12 anos, e Helena Kuhm de Lima, de 6 anos. Eles estão sendo velados na Capela Monte Alegre.

O ACIDENTE

continua após publicidade .

Quatro pessoas da mesma família morreram em um grave acidente registrado na tarde de quarta-feira (16), no cruzamento da PR-466 com a PR-487, em Manoel Ribas, norte do Paraná.

A colisão envolveu um caminhão, com placas de Maringá e um Volkswagen/Saveiro de Telêmaco Borba. Após a batida, o carro que transportava a família, e o caminhão foram jogados em uma ribanceira, o automóvel ficou embaixo do caminhão.

Siga o TNOnline no Google News