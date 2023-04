Família fica ferida em grave acidente na PR-272, em Cruzmaltina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um capotamento registrado na tarde deste domingo (9) deixou quatro pessoas feridas na PR-272, em Cruzmaltina, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Ambulâncias da Saúde do município, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a família.

Segundo o socorrista Osvaldo Pardim Leite, coordenador do Samu de Faxinal, um dos ocupantes, de aproximadamente 55 anos, que estava no banco da frente, ficou gravemente ferido. "A princípio, ele sofreu um corte no crânio, teve trauma torácico e uma fatura no fêmur", disse o enfermeiro.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Motorista morre e 2 pessoas ficam feridas em acidente no norte do PR

O homem, esposo da condutora, e a sobrinha, que estava no banco de trás e sofreu ferimentos moderados, foram encaminhados ao Hospital Juarez Barreto, de Faxinal.

A motorista do carro e o filho do casal também sofreram ferimentos considerados moderados e foram levados a um hospital de Ivaiporã.

Ainda de acordo com o socorrista, após sair da pista, o carro, modelo Hyundai Creta, desceu em um barranco por cerca de 70 metros de distância da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi chamada e deve apurar as causas do acidente.

Siga o TNOnline no Google News