Família faz rifa de moto para tratamento de criança; assista

Da Redação

A família da Sophia Vitória, que tem apenas cinco anos, realiza uma rifa para arrecadar fundos e assim buscar um tratamento com células tronco que pode melhorar a qualidade de vida da criança, que desde que nasceu, enfrenta problemas de saúde, como uma má formação na coluna.

continua após publicidade .

A mãe, Rosana Aparecida Rodrigues, que vive em Mauá da Serra, contou que a filha nasceu com mielomeningocele e desenvolveu uma sério de outros problemas, como hidromielia, hidrocefalia, quadril luxado, além de bexiga e intestino neurogênico. Para dar mais qualidade de vida para a filha, a família tenta um tratamento no Paraguai, que custa em média R$15 mil dólares, o equivalente a aproximadamente R$72 mil reais.

A família faz a rifa de uma moto, que o pai da criança usa para trabalhar. "Geralmente essa má formação é possível detectar ainda na gestação e é realizada uma cirurgia intrauterina, mas no meu caso não foi possível detectar, somente quando ela nasceu. A Sophia, logo que nasceu, teve uma parada, quase morreu, ficou no oxigênio, e a correção aconteceu tardia. Além da mielomeningocele, ela sofreu outras sequelas, como paralisia parcial, quadril fraco, fazemos tratamento em Curitiba, fisioterapia em Apucarana todos os dias, precisa trocar sonda a cada três horas. Estamos muito preocupados com os rins dela, e por isso estamos tentando esse tratamento com células tronco, não é uma cura, mas pode dar uma vida mais saudável para a minha filha", explica.

continua após publicidade .

Rosana, desde que a filha nasceu, parou de trabalhar pois a criança precisa de muitos cuidados. O marido trabalha em uma empresa da cidade e recebe pouco mais que um salário, dinheiro já reservado para os gatos da família. "Vamos rifar a moto que meu marido usa para trabalhar, pois precisamos muito desse dinheiro, com esse tratamento ela pode ter melhoras ortopédicas, ter melhor resultado com o problema da bexiga. Estamos lutando e desejamos do fundo do coração conseguir esse valor. Ainda não temos células troncos no Brasil a esperança é que um dia todos possam ter acesso. Mas enquanto não temos aqui nem por um preço acessível vamos ajudar nossa princesa realizar esse tratamento que nós enche de esperança", disse.

A rifa será sorteada em dezembro e custa R$20. Para comprar um número basta entrar em contato pelo telefone: (43) 9 9804-8186. O número também serve como pix. A família recebe qualquer valor a doação.

ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Mielomeningocele:



​A mielomeningocele é o tipo mais grave de espinha bífida, no qual os ossos da coluna vertebral do bebê não se desenvolvem adequadamente durante a gestação, causando o aparecimento de uma bolsa nas costas que contém a medula, nervos e líquido cefalorraquidiano.

Geralmente, o surgimento da bolsa da mielomeningocele é mais frequente no fundo das costas, mas pode surgir em qualquer local da espinha, fazendo com que a criança perca a sensibilidade e função dos membros abaixo do local da alteração.

A mielomeningocele não tem cura pois, embora seja possível reduzir a bolsa com cirurgia, as lesões provocadas pelo problema não podem ser revertidas completamente.