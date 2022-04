Família faz apelo para recuperar camionete roubada

Da Redação

O roubo foi na noite de sábado (23), na Rua Nossa Senhora de Fátima, 81

O jovem Cristhian Camilo em nome dos familiares faz apelo e está oferecendo R$ 1 mil de recompensa para quem ajudar a recuperar uma camionete S-10, modelo LTZ, que foi roubada em Mauá da Serra.

A camionete pertence ao pai dele, que tem problemas no coração e era usada como ferramenta de trabalho. A S-10 não tinha seguro e a família ainda estava pagando o veículo que é financiado.



Na época do roubo, o veículo estava plotado com a inscrição "Irmãos Camilo Pinturas Residenciais", e tinha placas MLR-8511. Quem tiver informações, pode ligar 190 ou delegacia mais próxima.



O Roubo



O crime foi na noite de sábado (23), na Rua Nossa Senhora de Fátima, 818. A vítima contou aos policiais que atenderam a ocorrência, que quando estava chegando em sua residência, ao abrir o portão, chegou uma picape Chevrolet/Corsa prata.



Em seguida, perguntaram se o morador tinha arma de fogo e o mandaram ficar de boa, não reagindo, caso contrário iria morrer. A chave foi entregue e a S-10 foi levada.



A fuga foi no sentido BR-376, saída para Ortigueira e Faxinal. A picape ficou abandonada no endereço.

* Com informações Blog do Berimbau