Família é trancada em escritório durante assalto na região - TNOnline

Um homem foi até o destacamento da Polícia Militar (PM) de Kaloré na noite de sábado (5) e denunciou que ele e a família sofrem um assalto, que todos foram trancados em um escritório e que os ladrões provavelmente erraram o alvo.

O homem contou para a PM, que ele, a mãe de 51 anos, a irmã e o namorado, o irmão e a namorada e uma criança de 12 anos estavam na residência localizada na Rua José Darienso, quando cinco ladrões, todos com máscaras descartáveis e três armados, invadiram o local.

Os assaltantes pegaram os celulares das vítimas, que foram levadas para um dos cômodos, um escritório, ficaram sob a mira de uma pistola. Os ladrões queriam o cofre, porém não havia nenhum no local.

Os criminosos fugiram com o carro da família, um Astra e falaram para as vítimas que iriam abandonar o veículo. Eles roubaram vários objetos, joias, dinheiro e cheques.

O homem ainda disse que após cerca de 15 minutos conseguiram sair do escritório e então ele procurou por ajuda. As vítimas ainda contaram que os ladrões perguntaram ao entrar na residência sobre o dono do mercado, que era o antigo morador da casa e já havia mudado há quase dois meses,

Os assaltantes comentaram entre si que haviam dado o 'bote errado', depois deixaram a casa. Um boletim de ocorrência foi registrado.