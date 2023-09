Família é amarrada e feita de refém durante assalto em Faxinal

Uma família foi feita refém durante assalto em uma propriedade rural na estrada do Barreirinho em Faxinal, na noite de quarta-feira (13). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 22 horas.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a guarnição foi acionada via celular pelo solicitante que relatou estar tentado entrar em contato com sua esposa que estaria na residência da família no Sítio JR, porém sem sucesso.

A equipe então foi ao comércio do solicitante e, na sequência, se deslocou ao sitio. Chegando no local, o proprietário achou estranha a quantidade de rastros que havia na área da casa. A equipe entrou na residência, onde foi encontrada a esposa do solicitante e também dois filhos menores do casal, todos com as mãos amarradas.

Após libertar a família, a equipe colheu as informações, sendo relatado que seriam o assalto envolveu três criminosos armados com revólveres e pistola que, por diversas vezes, disseram que se a polícia chegasse todos “morreriam abraçados”.

Foram levadas da residência três armas longa e dois televisores. Os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.

Assim que a equipe estava saindo para diligências chegou ao local a Polícia Civil. Os policiais acompanharam a PM por diversas diligências em prováveis rotas de fuga, porém não foi logrado êxito em localizar os criminosos.

