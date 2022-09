Família doa órgãos de jovem de 26 anos que morreu após acidente

Da Redação

Sebastião Rodrigues morava em Ortigueira

A família de um jovem, de 26 anos, que faleceu no Hospital da Providência em Apucarana nesta terça-feira (13), autorizou a doação de órgãos do rapaz. Sebastião Rodrigues se envolveu em um acidente na madrugada de sábado (10).

Conforme apurou a reportagem, Sebastião, que era morador da Água das Pedras, na zona rural de Ortigueira, seguia para Arapongas, onde mora uma irmã, porém, colidiu contra carreta, em Califórnia.

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados, porém, antes de chegar no local do acidente, as equipes foram avisadas que a vítima havia sido socorrida por terceiros e levada para o hospital, porém, não resistiu aos graves ferimentos.

A família autoriza a doação de órgãos. Foram doados o coração, fígado, rins e pâncreas. De acordo com a Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), Sebastião é velado na Capela de Ortigueira e o sepultamento acontece na sequência no Cemitério Municipal de Ortigueira nesta quarta-feira (14).

