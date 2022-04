Família doa 668 livros para biblioteca de São Pedro do Ivaí

Da Redação

A Biblioteca Municipal João Luiz Veiga, de São Pedro do Ivaí, recebeu recentemente uma doação de uma vida inteira de estudos. Foram doados 668 livros de literatura brasileira e infantil, jurídicos, de matemática e gramática, além de 241 periódicos jurídicos, que faziam parte do acervo particular dos professores, Edival Seco e Armandina Marques da Silva Seco.

A doação foi feita pelos filhos do casal, Daniella Christine, Marcello Henrique e Edival Gusttavo da Silva Seco, que entenderam que o amor dos pais pela cidade e sua afeição à educação no município merecia ficar eternizado com este gesto.

Edival e Armandina dedicaram suas vidas ao ensino e foram professores durante anos no município. Edival também era advogado, foi vereador e assessor de prefeito nos anos 70 e trabalhou por muito tempo na Câmara de Vereadores. Ele faleceu em setembro de 2020, vítima de covid-19.

Um dos fundadores do Conselho de Segurança do Município, no qual fez parte durante mais de 15 anos, Edival foi professor do Colégio Vicente Machado por mais de três décadas. Em 2010, ele recebeu o título de Cidadão Honorário de São Pedro do Ivaí, em uma justa homenagem por tudo o que fez pelo município.

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri agradeceu a doação e falou sobre o gesto da família: “Muito nos honra receber um acervo tão valioso de uma família que sempre fez muito pela educação e pelo desenvolvimento de nossa cidade. Além da história que construíram aqui, agora deixam livros que vão ajudar a formar pessoas, que construirão seus próprios caminhos e o nosso desenvolvimento. Agradeço em nome de todos os são-pedrenses este sublime gesto de transmitir sabedoria e fazer valorizar com isso a memória de quem significa tanto para a história desse município”.