Família de Mauá da Serra é feita refém durante assalto à mão armada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IMAGEM ILUSTRATIVA - Dois homens armados com pistolas invadiram a casa e anunciaram o assalto

Uma família moradora da região central de Mauá da Serra viveu momentos de terror no meio da tarde desta quarta-feira (21), quando foi vítima de assalto à mão armada, por dois homens que invadiram a casa. Sob a mira de pistolas, mulheres foram separadas e trancadas em um quarto, durante o assalto.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi informada do assalto por volta das 16 horas. No local, fez contato com um homem, uma mulher e duas adolescentes, que haviam acabado de sofrer o assalto. Segundo relato das vítimas, eles estavam em casa quando dois homens armados invadiram a residência, surpreendendo a todos.

Um homem era gordo e careca e o outro, negro e magro. Os dois estavam armados com pistolas cromadas e fizeram ameaças à família durante toda a ação criminosa.

continua após publicidade .

Um dos homens ficou com o dono da casa em um dos cômodos e as mulheres foram levadas para outro cômodo, pelo outro assaltante. O primeiro assaltante pegou R$ 600 que estavam com o dono da casa, o talão de cheques, o celular e a chave do carro da família. Os dois homens ainda pegaram outro celular e fizeram uma varredura na casa em busca de objetos de valor.

Todas as vítimas foram colocadas em um quarto e os dois assaltantes fizeram ameaças. Eles disseram que se alguém gritasse de imediato, eles voltariam e atirariam em todos. Os dois homens fugiram em seguida. A Polícia Militar emitiu notificação para outras equipes, mas os homens não foram localizados.

Siga o TNOnline no Google News