Família da região faz apelo para encontrar desaparecido

A família de Mauro Fernandes Barbosa, de 48 anos, de Sarandi, faz um apelo para encontrá-lo. Segundo a esposa dele, Laís Inácio Barbosa, ele está desaparecido há 15 dias.

Ainda de acordo com a esposa, ele foi visto em Arapongas. "Ele estava aguardando uma vaga no hospital municipal pro tratamento de depressão. A única coisa que sabemos é que ele estava com uma mochila cinza, quando ele entra em surto ele sai andando".

A família pede ajuda, informações podem ser repassadas para a polícia através do 190 ou com a família: (44) 999801387

