Família cria 'vaquinha' online para pagar cirurgia de menina

A família de Alice Braga Andrade, de 7 anos, criou uma 'vaquinha' online para ajudar a pagar uma cirurgia, chamada transferência de tendão, que tem como objetivo corrigir um problema no pé esquerdo da criança de Cambira. A menina nasceu com o pé torto congênito e passou pela primeira operação logo após nascer, quando ainda morava com a família em São Paulo.

De acordo com a tia de Alice, Vanessa Braga Andrade, a menina conta com plano de saúde. Porém, por se tratar de um doença pré-existente, o convênio pede uma carência de 24 meses. Já pelo Sistema único de Saúde (SUS), o procedimento pode demorar além do tempo recomendado. "O ortopedista Ângelo Jair recomendou que não demore para realizar essa cirurgia porque pode ser que piore ainda mais o caso dela", explica.

"O total irá custar cerca de R$ 10 mil. Só o médico é R$ 5 mil, mais a internação e os medicamentos irá sair esse valor. Infelizmente, não temos condições de pagar no momento. Além disso, a Alice vem tendo fortes dores na coluna e problema na hora de andar", complementou Vanessa.

Quem quiser colaborar com a cirurgia de Alice, pode entrar neste link.