Faltam poucos dias para tirar ou regularizar o título de eleitor

Da Redação

Rafael Paschoal Teixeira Santos, chefe de cartório eleitoral da Comarca de Ivaiporã

Ainda dá tempo de tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências para votar nas eleições deste ano. O fechamento do cadastro eleitoral ocorre no dia 4 de maio.

continua após publicidade .

Conforme, Rafael Paschoal Teixeira Santos, chefe de cartório eleitoral da Comarca de Ivaiporã, após 4 de maio, nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor, sendo permitida somente a emissão da segunda via do documento.

“O procedimento para regularização ou tirar o primeiro título é simples, e pode ser feito tanto presencialmente no cartório eleitoral quanto de forma online, através do site da Justiça Eleitoral”.

continua após publicidade .

Desde o ano passado, todas as operações que era somente de forma presencial no cartório eleitoral agora também é feita de forma online através do autoatendimento ao eleitor Título Net.

“Através desse autoatendimento a pessoa pode fazer o alistamento eleitoral, revisão, alteração de dados, transferência, emissão de certidões do título de eleitor, tudo de forma online”, disse.

Rafael lembra que quem não compareceu às urnas nem justificou a ausência por três eleições consecutivas está em débito com a Justiça Eleitoral e pode ser impedido de votar.

continua após publicidade .

“Aquele eleitor que teve o título cancelado por conta da biometria e que tinha alguma pendência com a justiça, necessariamente precisa fazer uma revisão do título para votarem em 2022”, explica o chefe do cartório eleitoral.

O cartório eleitoral de Ivaiporã funciona de segunda a sexta-feira das 12 às 18 horas. “Estamos à disposição para qualquer dúvida dos eleitores. Nós temos telefone WathsApp (3472-4844) na dúvidas entre em contato, ou mesmo emita nos diversos site da Justiça Eleitoral a certidão de quitação eleitoral, para ver se está tudo em dia com a justiça”, completou Rafael.