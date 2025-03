Falta de energia afeta abastecimento de água em Novo Itacolomi

continua após publicidade

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que as unidades de produção e distribuição de água de Novo Itacolomi, município que pertence ao Vale do Ivaí, no norte do estado, estão sem energia nesta quarta-feira (26).

Por esta razão, pode faltar água em todas as regiões da cidade. Para reduzir os impactos da paralisação do sistema, a Sanepar está disponibilizando caminhões-pipas. A previsão é a de que a energia seja restabelecida até as 14h e a de que o fornecimento de água, seja normalizado gradativamente a partir das 22h.

Em situações como esta, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. Ficar atento, não desperdiçar água e adiar serviços que não sejam essenciais ajudam a restabelecer o abastecimento. A orientação é para economizar.

Vale lembrar que só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

