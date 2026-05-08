Falsos policiais invadem sítio e roubam caminhonete em São Pedro do Ivaí

Um casal foi assaltado na noite desta quinta-feira (7) ao ter sua propriedade rural invadida no Distrito de Marisa, em São Pedro do Ivaí (PR). Dois criminosos armados se passaram por agentes de segurança para entrar na residência, renderam os moradores e fugiram levando uma caminhonete Toyota Hilux, além de dinheiro em espécie e objetos pessoais.

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De acordo com o relato das vítimas aos policiais que atenderam a ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h15. Os moradores estavam na sala de casa quando ouviram um estrondo vindo da porta da cozinha, acompanhado de gritos de "polícia". Em seguida, dois homens encapuzados e com os rostos cobertos invadiram o local. Um deles empunhava uma arma semelhante a uma pistola e, logo ao entrar, anunciou o assalto exigindo dinheiro e armas de fogo.

Os assaltantes obrigaram o casal a entrar em um dos quartos e reviraram vários cômodos da casa em busca de bens de valor. A ação durou cerca de 10 minutos. Os criminosos roubaram mil reais em dinheiro, uma aliança de ouro, um relógio de pulso e a caminhonete da família. Durante a fuga, a dupla acelerou o veículo contra o portão de entrada da propriedade, que ficou destruído, e seguiu por uma estrada de terra em direção ao município de Itambé.

As vítimas permaneceram trancadas no quarto por aproximadamente 20 minutos após a saída dos criminosos, até conseguirem pedir socorro a uma filha, que acionou as autoridades. A polícia realizou buscas por toda a região ao longo da noite, mas os autores do assalto não foram localizados.

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