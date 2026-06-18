Falso vendedor usa celular de idoso para aplicar golpe de R$ 17 mil em Mauá da Serra

Um idoso de 77 anos foi vítima de um grave golpe financeiro na manhã desta quarta-feira (17), em Mauá da Serra. Após emprestar o próprio celular para um homem que se passava por vendedor de porta em porta, a vítima teve um empréstimo de quase R$ 18 mil feito em seu nome pelo criminoso.

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O crime de estelionato foi registrado em uma residência localizada na área central da cidade. Segundo as informações apuradas, o golpista chegou ao local oferecendo diversas mercadorias. Durante a conversa, tentando ganhar a confiança do morador, o suspeito pediu o aparelho telefônico da vítima emprestado sob um pretexto falso.

Aproveitando-se da situação e da boa-fé do idoso, o falso vendedor acessou o dispositivo, copiou dados pessoais e utilizou as informações para fraudar o sistema bancário da vítima. Em poucos minutos, ele conseguiu realizar um empréstimo consignado no valor exato de R$ 17.710,62.

Após o criminoso deixar o local e o rombo financeiro ser descoberto, a polícia foi acionada. A equipe registrou a ocorrência e instruiu o morador sobre as medidas legais que devem ser tomadas imediatamente junto à instituição financeira e à Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o caso e tentar identificar o autor da fraude.

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