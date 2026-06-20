Falso prêmio de mercado é usado para aplicar golpe por telefone em Cambira

Uma moradora de Cambira foi alvo de uma tentativa de estelionato após receber uma ligação telefônica e mensagens de um falso funcionário de um supermercado local. O criminoso entrou em contato afirmando que ela havia sido contemplada com um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.500,00, utilizando a falsa promessa para tentar roubar dados financeiros. O caso foi registrado junto às autoridades policiais na manhã de sexta-feira (19).

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Segundo as informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os golpistas utilizaram um aplicativo de mensagens com a foto de perfil vinculada ao estabelecimento comercial para transmitir credibilidade. Durante a abordagem, o interlocutor alegou trabalhar no setor de recursos humanos da empresa e informou que, para realizar o suposto depósito da premiação, era necessário o fornecimento imediato de dados bancários.

Acreditando na veracidade da promoção, a vítima chegou a enviar a foto de um cartão de conta corrente pertencente a um familiar. No entanto, desconfiada da situação logo em seguida, ela entrou em contato diretamente com o estabelecimento comercial mencionado. A empresa informou que não realizava nenhuma promoção daquela natureza e alertou a moradora de que se tratava de uma fraude.

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Após constatar o golpe, a vítima procurou a unidade policial da região para registrar a ocorrência. Ela recebeu orientações detalhadas das autoridades sobre os procedimentos de segurança cabíveis a serem adotados.. A polícia reforça o alerta para que a população desconfie de premiações inesperadas e nunca forneça fotos de cartões ou dados bancários por telefone ou mensagens.