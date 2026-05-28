Falso juiz tenta dar golpe em casal de Cambira em falsa audiência virtual

Um casal morador do centro de Cambira foi alvo de uma tentativa de estelionato na tarde de quarta-feira (27). Criminosos simularam uma audiência judicial por videoconferência para roubar os dados bancários das vítimas e tentar contratar um empréstimo de forma fraudulenta.

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), a esposa de fato tinha uma audiência agendada para aquela data. Aproveitando-se da situação, os golpistas entraram em contato por telefone fingindo ser a advogada da mulher e enviaram um link para dar continuidade ao atendimento.

Ao acessarem o endereço virtual, o casal foi direcionado para uma falsa audiência online, conduzida por um homem que se apresentou como juiz do Tribunal de Justiça. Durante a conversa, o falso magistrado solicitou informações pessoais e financeiras do casal, que acabou repassando parte dos dados.

A fraude só não se concretizou em prejuízo financeiro porque o gerente do banco do marido, de 55 anos, notou uma movimentação suspeita. O bancário telefonou para o cliente alertando sobre uma tentativa de contratação de empréstimo em seu nome.

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Como o aplicativo do banco no celular havia ficado repentinamente inacessível, o homem correu até a agência bancária. No local, o gerente conseguiu realizar o bloqueio preventivo da conta e cancelar o andamento do empréstimo. A PM foi chamada ao local, registrou o crime e orientou o casal sobre as medidas legais e de segurança que devem ser tomadas a partir de agora.



