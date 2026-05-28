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ESTELIONATO

Falso juiz tenta dar golpe em casal de Cambira em falsa audiência virtual

Criminosos se passaram por advogada e magistrado para roubar dados bancários; gerente de banco notou transação suspeita e evitou empréstimo indevido

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 08:11:51 Editado em 28.05.2026, 08:23:48
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Falso juiz tenta dar golpe em casal de Cambira em falsa audiência virtual
Autor Falsos juiz e advogada tentaram aplicar golpe - Foto: Freepik

Um casal morador do centro de Cambira foi alvo de uma tentativa de estelionato na tarde de quarta-feira (27). Criminosos simularam uma audiência judicial por videoconferência para roubar os dados bancários das vítimas e tentar contratar um empréstimo de forma fraudulenta.

-LEIA MAIS: Polícia Civil investiga morte de homem deixado em hospital após suposto choque elétrico

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De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), a esposa de fato tinha uma audiência agendada para aquela data. Aproveitando-se da situação, os golpistas entraram em contato por telefone fingindo ser a advogada da mulher e enviaram um link para dar continuidade ao atendimento.

Ao acessarem o endereço virtual, o casal foi direcionado para uma falsa audiência online, conduzida por um homem que se apresentou como juiz do Tribunal de Justiça. Durante a conversa, o falso magistrado solicitou informações pessoais e financeiras do casal, que acabou repassando parte dos dados.

A fraude só não se concretizou em prejuízo financeiro porque o gerente do banco do marido, de 55 anos, notou uma movimentação suspeita. O bancário telefonou para o cliente alertando sobre uma tentativa de contratação de empréstimo em seu nome.

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Como o aplicativo do banco no celular havia ficado repentinamente inacessível, o homem correu até a agência bancária. No local, o gerente conseguiu realizar o bloqueio preventivo da conta e cancelar o andamento do empréstimo. A PM foi chamada ao local, registrou o crime e orientou o casal sobre as medidas legais e de segurança que devem ser tomadas a partir de agora.


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audiência judicial ESTELIONATO fraudes online golpes virtuais Proteção de dados Segurança Financeira
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