Falso alerta de segurança bancária termina em prejuízo em Godoy Moreira

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Golpistas fizeram contato por videochamada e convenceram vítima a transferir dinheiro e contratar empréstimo de R$ 10 mil

Uma vítima de estelionato em Godoy Moreira caiu em um golpe após receber uma videochamada de um número desconhecido. O caso ocorreu no sábado (12), no Centro.

Segundo a vítima, os golpistas disseram que havia uma vulnerabilidade de segurança em sua conta bancária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem é detido com facão após ameaçar familiares em Jardim Alegre

Na sequência, eles orientaram a vítima a transferir os valores para outra conta. Além disso, os criminosos contrataram um empréstimo de R$ 10 mil.

A vítima realizou duas transferências via PIX para uma pessoa jurídica. Segundo o relato, ela acreditava que estava seguindo procedimentos para resolver o suposto problema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e procurou a Polícia Militar.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



