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ESTELIONATO

Falso alerta de segurança bancária termina em prejuízo em Godoy Moreira

Golpistas fizeram contato por videochamada e convenceram vítima a transferir dinheiro e contratar empréstimo de R$ 10 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Falso alerta de segurança bancária termina em prejuízo em Godoy Moreira
Autor Polícia Militar registrou caso de estelionato - Foto: Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Uma vítima de estelionato em Godoy Moreira caiu em um golpe após receber uma videochamada de um número desconhecido. O caso ocorreu no sábado (12), no Centro.

Segundo a vítima, os golpistas disseram que havia uma vulnerabilidade de segurança em sua conta bancária.

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Na sequência, eles orientaram a vítima a transferir os valores para outra conta. Além disso, os criminosos contrataram um empréstimo de R$ 10 mil.

A vítima realizou duas transferências via PIX para uma pessoa jurídica. Segundo o relato, ela acreditava que estava seguindo procedimentos para resolver o suposto problema.

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Depois, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e procurou a Polícia Militar.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.

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ESTELIONATO golpe financeiro POLICIA MILITAR segurança bancária transferência Pix vulnerabilidade de segurança
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