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ESTELIONATO

Falso advogado aplica golpe e faz vítima contratar empréstimo em Godoy Moreira

Estelionatário prometeu liberar benefício previdenciário e orientou transferências via videochamada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Falso advogado aplica golpe e faz vítima contratar empréstimo em Godoy Moreira
Autor O golpe começou por meio de um aplicativo de mensagens - Foto: Imagem ilustrativa

Um morador da área rural de Godoy Moreira foi vítima de estelionato na noite desta sexta-feira (9) após ser enganado por um criminoso que se passava por advogado. Acreditando tratar-se de um contato profissional, o homem foi induzido a contratar um empréstimo de R$ 3.570,00 e perdeu todo o dinheiro.

O golpe começou por meio de um aplicativo de mensagens. O fraudador alegou que precisava realizar alguns procedimentos para liberar um suposto benefício previdenciário da vítima. Para dar mais credibilidade à ação e garantir que os passos fossem seguidos, o criminoso realizou uma videochamada no celular da esposa do homem e orientou a contratação do crédito.

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Após o valor ser liberado na conta, o falso advogado convenceu a vítima a transferir não apenas os R$ 3.570,00 do empréstimo, mas também o saldo que já possuía no banco. O dinheiro foi enviado via PIX para as contas de dois destinatários diferentes indicados pelo golpista.

Assim que as transferências foram concluídas, o criminoso cortou qualquer tipo de contato e parou de responder às mensagens. O homem procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência, e o caso foi repassado aos investigadores da Polícia Civil, que assumirão as apurações para tentar identificar os autores da fraude.

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empréstimos ESTELIONATO Fraudes Godoy Moreira segurança
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