Falso advogado aplica golpe e faz vítima contratar empréstimo em Godoy Moreira

Um morador da área rural de Godoy Moreira foi vítima de estelionato na noite desta sexta-feira (9) após ser enganado por um criminoso que se passava por advogado. Acreditando tratar-se de um contato profissional, o homem foi induzido a contratar um empréstimo de R$ 3.570,00 e perdeu todo o dinheiro.

O golpe começou por meio de um aplicativo de mensagens. O fraudador alegou que precisava realizar alguns procedimentos para liberar um suposto benefício previdenciário da vítima. Para dar mais credibilidade à ação e garantir que os passos fossem seguidos, o criminoso realizou uma videochamada no celular da esposa do homem e orientou a contratação do crédito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Briga por política acaba em soco e tentativa de golpe com espeto



Após o valor ser liberado na conta, o falso advogado convenceu a vítima a transferir não apenas os R$ 3.570,00 do empréstimo, mas também o saldo que já possuía no banco. O dinheiro foi enviado via PIX para as contas de dois destinatários diferentes indicados pelo golpista.

Assim que as transferências foram concluídas, o criminoso cortou qualquer tipo de contato e parou de responder às mensagens. O homem procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência, e o caso foi repassado aos investigadores da Polícia Civil, que assumirão as apurações para tentar identificar os autores da fraude.