Falha em arma pode ter causado morte de delegado no Paraná

Vanderson Gurgel Batista, 38 anos

O armamento utilizado pelo delegado Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, que atuava em Maringá, possui diversos relatos sobre disparos acidentais sem acionamento de gatilho.

Vanderson morreu após um disparo de arma de fogo dentro de um banheiro no Parque Nacional do Iguaçu no último domingo (19).

A fabricante do armamento já foi inclusive condenada a pagar indenização por danos morais e materiais a usuário da Polícia Civil atingido por disparo involuntário de arma de fogo conforme um artigo publicado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Nesse referido caso, o TJ indica que a arma fabricada pela empresa disparou acidentalmente após queda na casa do autor, tendo o projétil atingindo-o na região torácica.

No caso do delegado, há informações extraoficiais de que ele teria entrado no banheiro e no momento em que foi tirar a roupa para fazer as necessidades a arma teria disparado sozinha.

Ainda conforme informações não confirmadas sobre o caso, o estojo deflagrado estaria dentro da pistola, o que também indica um tiro acidental.

A arma ainda passa por análise da perícia e as causas do disparo ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

*informações CGN

