Falecimentos nesta quinta-feira de Ivaiporã e região

- Arlindo Melendi, 71 anos, morador do Distrito de Luar em São João do Ivaí faleceu na madrugada desta quinta-feira (21). O Corpo será velado a partir das 7 horas na Igreja Assembleia de Deus no distrito. O sepultamento está marcado para às 17h30. Seo Arlindo é pai da Solange Melendi.

- Maria Luiza de Souza, 94 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Não haverá velório. O cortejo sairá às 13 horas do pátio da C. Vale em São João do Ivaí seguindo até o Cemitério Municipal. Dona Maria é sogra do João Herculano, do Ney Herculano e do Rosmar (que também faleceu em decorrência da Covid).

- Cicero Izidoro de Souza, 91 anos, morador de São João do Ivaí conhecido por Lagoano, faleceu na noite de quarta-feira. Velório será a partir das 6 horas no Salão Paroquial do Distrito de Santa Luzia da Alvorada. Haverá missa às 14 horas e sepultamento na sequência. Seo Cicero Lagoano é pai do Ledir da Kombi e da Sueli que trabalha na madeireira.