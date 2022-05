Falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região

Da Redação

Cemitério Municipal de Jardim Alegre

MARIA DE LURDES NUNES, 53 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para às 18 horas deste sábado (21), no Cemitério Cristo Rei.

AUREA MARGIOTTO CEVASSI, 83 ANOS. O velório acontece no Salão Comunitário do Núcleo Habitacional João Paulo. O sepultamento está marcado para às 17 horas deste sábado (21), no Cemitério Cristo Rei.

HERMELINA DA ROCHA CORDEIRO SOUZA, 78 anos. O velório acontece na capela central. O sepultamento está marcado para às 11 horas no Cemitério Portal do Ceú.

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, 69 ANOS. O velório acontece na Capela do Pirapó. O sepultamento está marcado para às 14h30 no Cemitério Cristo Rei.

Ariranha do Ivaí

JOSÉ KOS, 69 anos. O velório acontece na Capoela Mortuária de Ariranha do Ivaí. O sepultamento está marcado para este sábado no Cemitério Municipal de Ariranha do Ivaí, no entanto, até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado no site da Aserfa.