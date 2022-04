Falecimentos de Ivaiporã e região nesta terça-feira (5)

Da Redação

Cemitério Municipal de Ivaiporã

– João Silverio, 61 anos, proprietário da Auto Elétrica Brasília, que fica na Av. Brasil, ao lado do Ildo Pneus. O corpo está sendo velado na Capela Nacional em Ivaiporã. O sepultamento está marcado para às 16h30 desta terça-feira (5)

continua após publicidade .

– Luiz Azevedo Coutinho, 78 anos, pioneiro em Borrazópolis era pai do Marcos e do conhecido “Dudu”, faleceu na segunda-feira (4). Velório na Capela Mortuária de Borrazópolis, o sepultamento está marcado para às 9 horas desta terça-feira no cemitério local.