Da Redação

Cemitério Municipal de Ivaiporã

– Edmilson da Silva Maximo, 52 anos, conhecido como Magu, faleceu em decorrência de infarto na madrugada desta quinta-feira (31). Magu era morador do distrito de Santa Luzia do Alvorada, em São João do Ivaí.. O corpo está sendo velado no salão paroquial de Santa Luzia. O sepultamento será no cemitério distrital, em horário a ser confirmado pelos familiares.