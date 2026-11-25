Morreu na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 6h30, Maria de Fátima dos Santos, aos 72 anos. Moradora de Ivaiporã (PR), ela era muito conhecida na comunidade por sua trajetória dedicada à educação e à vida religiosa.

Durante décadas, Maria de Fátima atuou como professora, deixando sua marca em instituições de ensino da região. Em sua carreira, lecionou no Alto Patrimônio do Nilo, no município de Arapuã, e na Escola Municipal Bento Viana, localizada no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. Além da dedicação às salas de aula, também era membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ivaiporã. O falecimento gerou grande tristeza entre familiares, amigos, ex-alunos e conhecidos.

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O velório está sendo realizado na Sala 01 da Capela Aliança, em Ivaiporã. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (26), às 9h, no Cemitério Municipal.

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