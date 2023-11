Faleceu Anuel Lopes pai da ex-prefeita Luciana Bueno de Cruzmaltina

Siga o TNOnline no Google News

Faleceu na noite de sábado (18), aos 89 anos, o senhor Anuel Lopes, pai de Luciana Bueno, ex-prefeita de Cruzmaltina e sogro do também ex-prefeito Maurício Bueno.

Enfrentando problemas de saúde, seu Anuel faleceu de causas naturais; ele estava internado em um hospital de Ivaiporã.

No aniversário do pai em abril, Luciana em suas redes sociais, realizou uma homenagem com a seguinte mensagem:

“O homem que mais admiro nesta vida, meu pai. Ele criou 6 filhos com suor e muito trabalho. O verbo dele foi trabalhar, trabalhar e trabalhar, sempre com seu jeitinho simples, meigo, humilde e um homem que sempre carregou muita fé no coração. Te amo, meu Pai, até o infinito“, escreveu Luciana, destacando a grandiosidade de senhor Anuel.

O velório está sendo realizado na Capela Mortuária de Cruzmaltina até às 14 horas deste domingo (19). Em seguida, será realizada uma Missa de Corpo Presente. O sepultamento está programado para as 15 horas no Cemitério Municipal de Faxinal.

* Com informações Blog do Berimbau

