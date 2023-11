Falece empresário de Ivaiporã, Claudio Anici, aos 86 anos

Na manhã desta terça-feira (21), faleceu aos 86 anos o empresário Claudio Anici, proprietário da Madeporta – Indústria e Comércio de Portas, localizada na Vila Santa Maria, em Ivaiporã. O empresário, segundo relatos de amigos próximos, faleceu por volta das 5 horas. Ele estava internado no Hospital do Coração, em Londrina.

continua após publicidade

Residindo em Ivaiporã desde 1973, Claudio Anici não era somente um empresário, mas também um cidadão engajado em atividades sociais. Membro ativo do Rotary Club Ivaiporã desde 1977, ele também foi um dos fundadores da Loja Maçônica Fenix 32.

- LEIA MAIS: Beto Preto reassume mandato de deputado federal nesta terça (21)

continua após publicidade

Claudio Anici deixa a esposa Zulmira Gil Anici, os filhos, Paulo, Bruno, Mauro e seis netos.

O velório será realizado em duas etapas: nesta terça-feira, na Loja Maçônica Fenix 32, localizada na Av. Tancredo Neves 1007, das 14 às 20 horas.

Na quarta-feira, em Londrina, das 9 às 13 horas, no Parque das Oliveira, situado na Av. do Café 225, com o sepultamento marcado para as 13 horas.

continua após publicidade

Familiares e amigos lamentam profundamente a perda de Claudio Anici.

“Fica a lembrança de um homem participativo, sempre envolvido em ações que buscavam melhorar a vida da comunidade. Sua partida deixa uma lacuna imensa”, postou um dos amigos.

O Rotary Club Ivaiporã também postou nota de pesar

Foto por Reprodução

Siga o TNOnline no Google News