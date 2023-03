Fake news: mulher nega que estava dirigindo ônibus da Apae de Jandaia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tragédia foi registrada por volta das 11h40 desta quinta

Uma mulher está sendo alvo de fake news, ao ser apontada como a motorista do ônibus da Apae de Jandaia do Sul, norte do Paraná, que se envolveu em acidente com um trem, nesta quinta-feira (9), e causou a morte de duas meninas e deixou ao menos seis crianças feridas.

continua após publicidade .

A moça, que realmente é motorista da rede municipal de Jandaia, divulgou um desabafo em vídeo sobre o compartilhamento de informações falsas a seu respeito. Fotos e vídeos dela circularam pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp afirmando que ela seria a condutora do veículo envolvido na tragédia.

- LEIA MAIS: Motorista de ônibus da Apae de Jandaia do Sul é ouvido e liberado



continua após publicidade .

"Não sou eu. Estou dentro do meu ônibus. Só quero que vocês saibam e parem de falar. A situação não é boa. Mas é só para falar que não sou eu", disse durante o vídeo.

O motorista envolvido no acidente é um homem de 43 anos, que foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. "Tomamos conhecimento sobre essas informações, mas são falsas. O motorista é um homem. Em depoimento, ele alegou que prestou socorro às vítimas mas saiu do local com medo de ser agredido pelos familiares dos estudantes. Após receber atendimento médico, ele compareceu à delegacia e foi ouvido", informou o delegado que investiga o caso, Carlos Paravidino Machado.



continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News